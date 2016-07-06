Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Juni 2016 16,773 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,9 Prozent.

Die nunmehr nach American Airlines zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Juni ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuni um 3,5 Prozent auf 23,105 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht aus. Die Nachfrage konnte um 3,1 Prozent auf 20,256 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert werden. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch hohe 87,7 Prozent abgeschwächt.

Die Frachtleistung hat sich um 7,3 Prozent auf 171 Millionen Tonnen Meilen verschlechtert.

Mit Delta Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Berichtjahres 90,263 Millionen Passagiere, dies waren 4,2 Prozent mehr als in derselben Vorjahresperiode.