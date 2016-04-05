Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 767 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im März 2016 15,774 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 2,1 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmärz um 1,5 Prozent auf 20,944 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 1,2 Prozent auf 17,759 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch hohe 84,8 Prozent verschlechtert.

Die Frachtleistung ging um 17,5 Prozent auf 163 Millionen Tonnenmeilen zurück.