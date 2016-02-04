Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Januar 2016 13,290 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einem Wachstum von 5,8 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Januar ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjanuar um 1,1 Prozent auf 19,153 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 3,7 Prozent auf 15,574 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 2,1 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent. Die Frachtleistung hat sich um 8,9 Prozent auf 157 Millionen Tonnen-Meilen abgeschwächt.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Delta Airlines 179,383 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.