Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im Dezember 2015 14,256 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 4,2 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute das Angebot verglichen mit dem Vorjahresdezember um 0,7 Prozent auf 19,404 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 1,6 Prozent auf 16,379 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist um 0,7 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 8,9 Prozent auf 171 Millionen Tonnenmeilen verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Delta Airlines 179,383 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.