Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im Juli 2015 17,103 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 5,3 Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuli um 4,2 Prozent auf 23,773 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 4,7 Prozent auf 20,906 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,4 Prozentpunkte auf hohe 87,9 Prozent. Die Frachtleistung hat sich um 12,7 Prozent auf 190 Millionen Tonnenmeilen verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit Delta Airlines 103,750 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.