Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Juni 2015 16,308 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 4,6 Prozent.

Die nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Juni ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuni um 2,6 Prozent auf 22,310 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht aus. Die Nachfrage konnte um 3,2 Prozent auf 19,648 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert werden. Die Auslastung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf hohe 88,1 Prozent verbessert. Die Frachtleistung hat sich um 9,9 Prozent auf 187 Millionen Tonnen Meilen verschlechtert.

Mit Delta Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Berichtjahres 86,646 Millionen Passagiere, dies waren 4,1 Prozent mehr als in der selben Vorjahresperiode.