Delta Airlines meldet mehr Passagiere
08.06.2015 PS
Bei Delta Airlines stiegen im Mai 2015 15,551 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 3,1 Prozent.
Die nach American Airlines nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Mai ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmai um vier Prozent auf 21,320 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht aus. Die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 18,218 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,4 Prozent verschlechtert. Die Frachtleistung ist um 8,1 Prozent auf 183 Millionen Tonnen Meilen zurückgegangen.