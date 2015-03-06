Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im Februar 2015 11,993 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 6,7 Prozent.

Delta Airlines hat im Februar ihr Angebot verglichen zum Vorjahresfebruar um 6,3 Prozent auf 17,016 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 5,1 Prozent auf 13,660 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die relativ hohe Angebotserweiterung wurde vom Markt nicht vollständig aufgenommen, deshalb verschlechterte sich die Auslastung von 81,2 auf 80,3 Prozent. Die Frachtleistung ist um 9,9 Prozent auf 178 Millionen Tonnenmeilen angestiegen.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Delta Airlines 171,350 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.