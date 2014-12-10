Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im November 2014 13,271 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 5,9 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im November ihr Angebot verglichen zum Vorjahresnovember um 3,6 Prozent auf 18,440 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um fünf Prozent auf 14,856 Milliarden Sitzplatzmeilen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember ging die Auslastung um 1,2 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent nach oben. Die Frachtleistung hat um 2,2 Prozent auf 196 Millionen Tonnen Meilen abgenommen. In den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Delta Airlines 157,674 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 4,2 Prozent.