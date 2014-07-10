Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Juni 2014 15,593 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 3,3 Prozent.

Die nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Juni ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuni um 3,1 Prozent auf 21,747 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht aus. Die Nachfrage konnte um drei Prozent auf 19,029 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert werden. Die Auslastung blieb mit guten 87,5 Prozent konstant. Die Frachtleistung verbesserte sich um 5,9 Prozent auf 207 Tausend Tonnen Meilen.

Mit Delta Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Berichtjahres 83,255 Millionen Passagiere, dies waren 3,9 Prozent mehr als in der selben Vorjahresperiode.