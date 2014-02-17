Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Januar 2014 11,939 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 1,7 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Januar 2014 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjanuar um 1,8 Prozent auf 17,841 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 4,2 Prozent auf 14,488 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 1,8 Prozentpunkte auf solide 81,2 Prozent. Die Frachtleistung ging um 3,7 Prozent auf 168.832 Tonnen-Meilen zurück. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Delta Airlines 164,656 Millionen Passagiere, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahr.