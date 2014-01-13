Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Dezember 2013 13,360 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 7,1 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Dezember 2013 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresdezember um 3,8 Prozent auf 18,519 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 6,9 Prozent auf 15,787 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,5 Prozentpunkte auf 85,2 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 1,8 Prozent auf 189,230 Millionen Tonnenmeilen ab. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Delta Airlines 164,656 Millionen Passagiere, das waren praktisch gleichviele wie im Vorjahr.