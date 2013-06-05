Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Mai 2013 14,264 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,6 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Mai ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmai um 0,7 Prozentpunkte auf 19,782 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht auf. Die Nachfrage hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 16,768 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung konnte um 0,7 Prozentpunkte auf 84,8 Prozent gesteigert werden. Die Frachtleistung ging um 5,9 Prozentpunkte auf 194.134 Tonnen Meilen zurück.