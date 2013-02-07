Delta Airlines meldet mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Januar 2013 11,739 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 0,8 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Januar 2013 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjanuar um 2,4 Prozentpunkte auf 17,522 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage blieb mit 13,905 Milliarden Sitzplatzmeilen praktisch gleich. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 1,9 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent. Die Frachtleistung blieb mit 175.124 Millionen Tonnenmeilen gleich wie im Vorjahresjanuar. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit Delta Airlines 164,572 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Anstieg von 0,4 Prozentpunkten.