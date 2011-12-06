Delta Airlines meldet mehr Fluggäste

Bei Delta Airlines stiegen im November 2011 12,926 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 0,4 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im November 2011 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresnovember um 4,1 Prozentpunkte auf 17,583 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,9 Prozent auf 14,306 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,9 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 0,4 Prozent auf 192.407 Millionen Tonnen Meilen ab.