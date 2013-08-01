Delta Airlines meldet hohen Quartalsgewinn

Delta Airlines hat im zweiten Quartal 2013 einen Nettogewinn von 844 Millionen US Dollar erwirtschaftet, in der gleichen Zeitspanne des Vorjahres hat Delta einen Nettoverlust von 168 Millionen US Dollar eingeflogen.

Verglichen mit dem zweiten Quartal 2012 ist der Umsatz um 25 Millionen US Dollar auf 9,707 Milliarden US Dollar zurück gegangen. Die operativen Kosten haben sich um acht Prozent auf 8,793 Milliarden US Dollar verbilligt. Der Betriebsgewinn kam auf 914 Millionen US Dollar zu liegen, im zweiten Quartal 2012 resultierte ein operativer Gewinn von 134 Millionen US Dollar. Die Treibstoffkosten sind um 21 Prozent auf 2,595 Milliarden US Dollar gesunken, damit bezahlte Delta Airlines 3,03 US Dollar für die Gallone Kerosin, ein Jahr zuvor waren es noch 3,37 US Dollar. Den operativen Cashflow gibt Delta Airlines mit 730 Millionen US Dollar an, die Liquidität liegt bei 5,7 Milliarden US Dollar, das sind 400 Millionen US Dollar mehr als Ende Juni 2012.