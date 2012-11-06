Delta Airlines meldet erneut mehr Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im Oktober 2012 14,060 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 0,8 Prozentpunkten.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober baute die grösste Fluggesellschaft Amerikas die Verkehrsleistung um 1,8 Prozentpunkte auf 18,944 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 16,031 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,8 Prozentpunkte auf solide 84,6 Prozent verbessert. Die Frachtleistung nahm um 1,3 Prozentpunkte auf 205.342 Millionen Tonnenmeilen ab. Mit Delta Airlines flogen in den ersten neun Monaten mit 139,103 Millionen Passagieren 0,5 Prozentpunkte mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.