Delta Airlines meldet bessere Passagierzahlen

Bei Delta Airlines stiegen im Juni 2012 15,204 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,8 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Juni ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuni um 1,7 Prozentpunkte auf 20,816 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht ab. Die Nachfrage konnte um 0,4 Prozentpunkte auf 18,332 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert werden. Die Auslastung stieg um 1,8 Prozentpunkte auf sehr gute 88,1 Prozent. Die Frachtleistung verbesserte sich um 4,8 Prozentpunkte auf 205.619 Tonnen Meilen.