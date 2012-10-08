Delta Airlines meldet Septemberzahlen

Bei Delta Airlines stiegen im September 2012 13,120 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Abnahme von knapp zwei Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im September ihr Angebot verglichen zum Vorjahresseptember um 0,6 Prozentpunkte auf 18,974 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 15,789 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,2 Prozent. Die Frachtleistung ist um 3,2 Prozentpunkte auf 201.698 Millionen Tonnenmeilen gestiegen. Mit Delta Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 125,043 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozentpunkten.