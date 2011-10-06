Delta Airlines meldet Septemberzahlen

Bei Delta Airlines stiegen im September 2011 13,378 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von gut einem Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im September 2011 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresseptember um 2,2 Prozentpunkt auf 19,094 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage verschlechterte sich um 0,9 Prozent auf 15,960 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,1 Prozentpunkte auf solide 83,6 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 1,2 Prozent auf 195,520 Millionen Tonnenmeilen zu.