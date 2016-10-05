Delta Airlines meldet Septemberzahlen

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im September 2016 insgesamt 14,992 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von gut drei Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im September ihr Angebot verglichen zum Vorjahresseptember um 1,8 Prozent auf 20,796 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 17,597 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,4 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent abgeschwächt.

Die Frachtleistung ist um 7,4 Prozent auf 171 Millionen Tonnenmeilen zurückgegangen.

Mit Delta Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 138,705 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.