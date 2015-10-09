Delta Airlines meldet Septemberzahlen

Delta Airlines Boeing 747-400 (Foto: Delta Airlines)

Bei Delta Airlines stiegen im September 2015 14,549 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von gut vier Prozent.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute im September ihr Angebot verglichen zum Vorjahresseptember um 0,9 Prozent auf 20,429 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,4 Prozent auf 17,357 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,3 Prozentpunkte auf solide 85 Prozent verbessert.

Die Frachtleistung ist um 12,4 Prozent auf 182 Millionen Tonnenmeilen zurückgegangen. Mit Delta Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 135,159 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.