Delta Airlines meldet Septemberzahlen

Bei Delta Airlines stiegen im September 2013 13,246 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von knapp einem Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im September ihr Angebot verglichen zum Vorjahresseptember um 1,7 Prozent auf 19,297 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 16,074 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,1 Prozentpunkte auf solide 83,3 Prozent verbessert. Die Frachtleistung ist um 0,6 Prozent auf 201.568 Millionen Tonnenmeilen zurückgegangen. Mit Delta Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 124,693 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 0,3 Prozent.