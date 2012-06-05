Delta Airlines meldet Passagierrückgang

Bei Delta Airlines stiegen im Mai 2012 14,186 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Abnahme von 1,2 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Mai ihr Angebot verglichen zum Vorjahresmai um 0,9 Prozentpunkte auf 19,649 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht ab. Die Nachfrage ging um 0,6 Prozentpunkte auf 16,532 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent. Die Frachtleistung verbesserte sich um 4,6 Prozentpunkte auf 206.237 Tonnen Meilen.