Delta Airlines meldet Passagier Rückgang

Bei Delta Airlines stiegen im Dezember 2012 12,469 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 0,8 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Dezember 2012 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresdezember um 1,7 Prozentpunkte auf 17,841 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 14,756 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,8 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 2,2 Prozentpunkte auf 193.733 Millionen Tonnenmeilen ab. Im 2012 flogen mit Delta Airlines 164,572 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Anstieg von 0,4 Prozentpunkten.