Delta Airlines meldet Passagier Rückgang

Bei Delta Airlines stiegen im Dezember 2011 12,564 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresdezember einer Abnahme von gut einem Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Dezember 2011 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresdezember um 2,7 Prozentpunkte auf 18,157 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage ging um 2,3 Prozentpunkte auf 14,688 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,8 Prozentpunkte auf 80,9 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 2,1 Prozentpunkte auf 197.733 Millionen Tonnenmeilen ab. Im 2011 flogen mit Delta Airlines 163,838 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 0,8 Prozent gleichkommt.