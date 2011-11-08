Delta Airlines meldet Oktoberzahlen

Bei Delta Airlines stiegen im Oktober 2011 13,951 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Abnahme von gut einem Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Oktober 2011 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresoktober um 3,1 Prozentpunkte auf 19,295 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,8 Prozent auf 15,980 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,8 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 2,7 Prozent auf 208.024 Millionen Tonnenmeilen ab.