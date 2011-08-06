Delta Airlines meldet Julizahlen

Bei Delta Airlines stiegen im Juli 2011 16,018 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von einem Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im Juli 2011 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuli nur leicht um einen Prozentpunkt auf 22,433 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage stieg lediglich um 0,1 Prozent auf 19,642 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,7 Prozentpunkte auf 87,6 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 0,1 Prozent auf 203,275 Millionen Tonnenmeilen zu.