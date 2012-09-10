Delta Airlines meldet Augustzahlen

Bei Delta Airlines stiegen im August 2012 15,561 Millionen Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 1,6 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresaugust um 0,8 Prozentpunkt auf 21,561 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Nachfrage hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 18,936 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,9 Prozentpunkte auf hohe 87,8 Prozent. Die Frachtleistung hat um 5,7 Prozentpunkte auf 205,156 Millionen Tonnenmeilen zugenommen. Delta konnte von Januar bis August 111,922 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 0,8 Prozentpunkten.