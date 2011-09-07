Delta Airlines meldet Augustzahlen

Bei Delta Airlines stiegen im August 2011 15,317 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von knapp einem Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas baute im August 2011 ihr Angebot verglichen zum Vorjahresaugust um 0,8 Prozentpunkt auf 21,735 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage verschlechterte sich um 0,3 Prozent auf 18,894 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,4 Prozentpunkte auf gute 86,9 Prozent. Die Frachtleistung nahm um 0,2 Prozent auf 194,044 Millionen Tonnenmeilen zu.