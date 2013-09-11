Delta Airlines meldet Augustzahlen

Bei Delta Airlines stiegen im August 2013 15,665 Millionen Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 0,7 Prozent.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresaugust um 3,3 Prozent auf 22,267 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 19,438 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch sehr hohe 87,3 Prozent. Die Frachtleistung hat um 1,9 Prozent auf 201,156 Millionen Tonnenmeilen zugenommen. Delta konnte von Januar bis August 111,446 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von 0,4 Prozent.