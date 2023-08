Delta Airlines kauft 100 Boeing 737-900ER

Delta Airlines hat zusammen mit Boeing den Kauf von hundert Boeing 737-900ER bekannt gegeben.

Die Auftragsvergabe wurde in dieser Woche erwartet, gestern haben die beiden Unternehmen die Bestellung offiziell bestätigt. Der Auftragswert entspricht nach Listenpreis einem Marktwert von mehr als 8,5 Milliarden US Dollar und unterstreicht die guten Beziehungen von Delta Airlines zu dem amerikanischen Flugzeugbauer Boeing. Die Maschinen werden zwischen 2013 und 2018 an Delta Airlines ausgeliefert.