Delta Airlines Abbauprogramm verursacht zusätzliche Kosten

Delta Air Lines erwarten im laufenden Quartal Kosten von USD 95 Millionen aus dem freiwilligen Pensionierungsprogramm für ihre Angestellten.

Dies kommt zu den bestehenden Abfindungskosten von USD 16 Millionen hinzu, die das Unternehmen aus den Stellenabbauprogrammen im ersten Quartal bezog. Delta kaufte sich bis jetzt von 3000 Angestellten frei. Auch im nächsten Quartal werden Kosteneinsparungsprogramme vorübergehend höhere Kosten verursachen, sagte Delta.