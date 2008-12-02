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Delta Air Lines will Kapazität kürzen

02.12.2008 PSEN
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Die grösste Airline der Welt will ihre Systemkapaziät im nächsten Jahr um 6% bis 8% zurückfahren.

Dies eröffnete Ed Bastian, Präsident der Delta Air Lines heute seinen Investoren anlässlich einer Konferenz in New York. Die Kapazität im Inlandverkehr soll 2009 um 8 Prozent bis 10 Prozent gesenkt werden, auf internationalen Routen beträgt die Reduktion 3 Prozent bis 5 Prozent. Die Massnahmen seien aufgrund der stark gesunkenen Nachfrage nötig geworden, so Delta Air Lines.

Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau vom 28. November 2008.
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