Delta Air Lines will Kapazität kürzen

Die grösste Airline der Welt will ihre Systemkapaziät im nächsten Jahr um 6% bis 8% zurückfahren.

Dies eröffnete Ed Bastian, Präsident der Delta Air Lines heute seinen Investoren anlässlich einer Konferenz in New York. Die Kapazität im Inlandverkehr soll 2009 um 8 Prozent bis 10 Prozent gesenkt werden, auf internationalen Routen beträgt die Reduktion 3 Prozent bis 5 Prozent. Die Massnahmen seien aufgrund der stark gesunkenen Nachfrage nötig geworden, so Delta Air Lines.