Delta Air Lines schliesst Call Centres in Indien

Die grösste Airline der Welt hat bekannt gegeben, dass sie ihre Call Centres in Indien nicht mehr weiterbetreiben will.

Gemäss einer Pressemitteilung soll Richard Anderson, CEO der Delta Air Lines, die Angestellten über eine Videobotschaft darüber informiert haben, dass die Fluggesellschaft im ersten Quartal damit aufgehört habe, Kundenanrufe nach Indien weiterzuleiten und die Kundendienstabteilung künftig wieder im eigenen Haus ansiedeln wolle. Scheinbar seien viele Klienten mit der früheren Lösung nicht zufrieden gewesen, so Delta Air Lines. Ein Sprecher der Fluggesellschaft sagte gegenüber The Boston Globe, dass rund 4.500 neue Call Centre Mitarbeiter in den USA angestellt würden. Die Kundenzentren in Jamaika und in Südafrika werden bestehen bleiben.

