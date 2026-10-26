Delta Air Lines meldet drittes Quartal

Delta Air Lines Boeing 767-300ER (Foto: Delta Air Lines)

Delta Air Lines hat im dritten Quartal 2026 einen Nettogewinn von 756 Millionen US-Dollar eingeflogen, im Vorjahr erwirtschaftete die Airline noch einen Nettogewinn von 1,417 Milliarden US-Dollar.

Verglichen mit dem dritten Quartal 2025 ist der Umsatz um 21 Prozent auf 20,186 Milliarden US-Dollar angestiegen. Die operativen Kosten haben sich wegen den hohen Treibstoffpreisen um 25 Prozent auf 18,732 Milliarden US-Dollar verteuert. Der Betriebsgewinn kam auf 1,454 Milliarden US-Dollar zu liegen, im dritten Quartal 2025 resultierte noch ein Betriebsgewinn von 1,684 Milliarden US-Dollar, somit ist der Gewinn aus dem operativen Flugbetrieb um 14 Prozent zurückgegangen.

Auch bei Delta Air Lines belasten die hohen Treibstoffkosten das dritte Quartal, diese sind verglichen mit dem dritten Quartal 2025 von 2,570 Milliarden US-Dollar auf 4,351 Milliarden US-Dollar um 69 Prozent angestiegen. Delta musste für die Gallone Jet-A1 Treibstoff 3,61 US-Dollar hinblättern, das entspricht einem Anstieg von gut 60 Prozent. Im dritten Quartal 2025 lagen die Kosten für eine US-Gallone bei 2,25 US-Dollar.