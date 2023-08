Delta Air Lines expandiert

Delta Air Lines baut ihr Angebot in Lateinamerika und der Karibik aus.

Die Airline will neun neue Flüge in die Karibik und nach Südamerika anbieten und ausserdem die Zahl der saisonalen Destinationen auf sechs erhöhen. Die neuen Flüge werden zwischen dem 18. und dem 21. Dezember eingeführt, ab dem 27. Dezember startet ein Flieger von Nashville, Tennesse nach Cancun in Mexiko.