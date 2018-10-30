Delta übernimmt ersten CSeries Jet

Airbus A220-100 Delta Airlines (Foto: Airbus)

Am Freitag, den 26. Oktober 2018, konnte Delta Airlines im kanadischen Mirabel ihren ersten CSeries Jet A220-100 übernehmen.

Delta Airlines ist die erste US-amerikanische Fluggesellschaft, die einen kanadischen CSeries Jet übernimmt. Die CSeries von Bombardier firmieren seit Mitte Jahr unter dem Kürzel Airbus A220. Airbus hat eine Mehrheit von 50,01 Prozent an den CSeries Verkehrsflugzeugen von Bombardier übernommen. Delta Airlines wird in diesem Jahr noch drei weitere Maschinen dieses Typs übernehmen können, im nächsten Jahr soll die Flotte dann auf insgesamt 24 Flugzeuge anwachsen. Airbus baut für die CSeries ein Endfertigungswerk in Mobile, Alabama und erhofft sich dabei, viele weiter US-amerikanische Kunden für dieses Muster gewinnen zu können.