Delta übernimmt Boeing 717

Delta Airlines hat die Anmietung von 88 Boeing 717 der ehemaligen AirTran bekanntgegeben, die Maschinen werden ab 2013 von Southwest Airlines, der neuen Besitzerin von AirTran, kontinuierlich an Delta übergeben.

Die Boeing 717 Maschinen passen nicht ins Konzept von Southwest Airlines, welche eine Einheitsflotte bestehend aus Boeing 737 betreibt. Die 88 Boeing 717 wurden durch AirTran betrieben, welche von Southwest Airlines ab 2010 übernommen wurde. Ab Mitte 2013 werden die Maschinen über drei Jahre hinweg an Delta Airlines übergeben. Delta wird die Maschinen zur Stärkung ihrer Nebenrouten und zur Erneuerung ihres Flugzeugparks verwenden.