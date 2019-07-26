Daumen hoch für den Flughafen Bremen

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Mit der Gesamtnote 1,7 schneidet der Flughafen Bremen bei der alljährlichen Sicherheitsstudie der Vereinigung Cockpit auch im Jahr 2019 als bester in Norddeutschland ab.

Dieses hervorragende Resultat erzielt der Flughafen Bremen bereits das fünfte Jahr in Folge. Mit dieser guten Sicherheitsleistung liegt er nur knapp hinter Leipzig/Halle und München (beide 1,6) und gleichauf mit dem Flughafen Stuttgart.

Einmal im Jahr beurteilt die Piloten-Gewerkschaft alle deutschen Flughäfen mit nennenswertem Passagieraufkommen. Dabei wird ein Augenmerk auf die relevanten Ausstattungsmerkmale aus der Sicht von Piloten gelegt. Damit will die Vereinigung Cockpit Passagieren eine Orientierungshilfe zur objektiven Sicherheitseinschätzung von Flughäfen zu geben.

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