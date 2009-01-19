Dassault will Produktion zurück fahren

Laut einem Zeitungsbericht in Les Echos will Dassault die Produktionsrate ihrer Geschäftsreisejets verlangsamen.

Die Zeitung schreibt von einer Produktionskürzung von mehr als 25 Prozent. Momentan fertigt Dassault auf ihrer Produktionsstrasse 12 Falcon Jets. Der französische Flugzeugbauer will die Produktion voraussichtlich bis Mitte 2011 scheinbar auf acht Einheiten pro Monat reduzieren. Auch beim Rafale Kampfflugzeug soll die Produktionsrate von monatlich 1,25 Flugzeugen auf 1 maschine gekürzt werden.