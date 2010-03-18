Dassault erhält weniger Aufträge

Die französische Flugzeugherstellerin Dassault muss für das letzte Jahr einen Gewinnrückgang von einem Drittel einstecken.

Der Gewinn schrumpfte um 33 Prozent auf 257 Millionen Euro, während der Umsatz um neun Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zurückging. Ohne den Kauf der Thales Aktien von ALCATEL-LUCENT hätte der Gewinn 315 Millionen Euro betragen. Als Folge von zahlreichen Bestellstornierungen fiel das Auftragsvolumen mit 1,32 Milliarden in den roten Bereich. Die französische Armee bestellte 60 Rafale-Kampfjets, gleichzeitig verschob NETJETS jedoch ihre Bestellung über 65 Falcon Flugzeuge auf nach 2014. Dassault lieferte 2009 14 Rafale und 77 Falcon Maschinen – letzteres ist ein historischer Rekord. Dassault ist zu 50.55 Prozent Familienbetrieb, 46,32 Prozent gehören der EADs, was sich aber nicht auf die Geschäftsentscheidungen der Dassault auswirkt.