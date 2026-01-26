Das Hotel am Flughafen Paderborn/Lippstadt soll ausgebaut werden

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Der Airport Campus wächst weiter: Inhaber Arndt Brüning plant einen Ausbau des AiREA Hotels, das direkt gegenüber vom Terminal am Flughafen Paderborn/Lippstadt liegt.

In diesem Rahmen soll die Anzahl der modernen Zimmer in dem viergeschossigen Komplex auf 69 steigen. Zudem kommt im Erdgeschoss ein weiterer Multifunktionsbereich hinzu.

„Das Airport Hotel ist das Schönste, was mir unternehmerisch passiert ist“, zeigt sich Brüning sehr zufrieden mit der Entwicklung des AiREA Hotels. Die Bedingungen am Standort seien hervorragend, die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung des Flughafens und das Wir-Gefühl der Unternehmer vor Ort seinen wertvolle Pluspunkte.

Aktuell verfügt das Hotel über 49 Zimmer plus Konferenzräume sowie Flächen für Restaurant und Bar. Im Anbau soll es einen weiteren, multifunktionalen Konferenzraum im Erdgeschoss mit flexibler Größeneinteilung geben. Der bislang größte Konferenzraum hat 100 Quadratmeter und bietet Platz für bis zu 60 Personen. Der Anbau soll Gruppen und Feiern für bis zu 100 Menschen ermöglichen.

Im ersten und zweiten Obergeschoss werden jeweils acht weitere Zimmer sowie im Staffelgeschoss vier Suiten entstehen. „Gerade bei der exklusiveren Zimmerkategorie gibt es Bedarf und entsprechende Wünsche unserer Kunden“, sagt Brüning. Neben dem Flughafen profitiert das AiREA auch von den Nachbarn im direkten Umfeld, dazu gehört auch die Großbaustelle von Chefs Culinar.

Das Restaurant im AiREA Hotel erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Hotelmanager Peter Schröder betont: „Es ist deutlich spürbar, dass auch die heimische Bevölkerung das Restaurant annimmt. Zu Weihnachten waren wir komplett ausgebucht.“ Insgesamt 25 Mitarbeiter, davon die meisten in Festanstellung und Vollzeit, sorgen sich um das Wohl der Gäste in Hotel und Restaurant.

