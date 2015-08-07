Darwin betreibt Fluglinien für Alitalia

Etihad Regional Saab 2000 (Foto: Darwin)

Nachdem Darwin vor fünf Monaten begonnen hat, mit Alitalia zu kooperieren, soll die Fluggesellschaft nun weitere regionale Fluglinien für Alitalia betreiben.

66 Mitarbeiter und vier Flugzeuge von Darwin sollen an den Rom Fiumicino Airport verlegt werden. Bei den italienischen Inlandflügen von Alitalia sollen vermehrt Etihad-Regional-Flugzeuge eingesetzt werden. Die Tessiner Airline, die zu 33,3 Prozent Etihad Airways gehört, hat bereits eine ähnliche Kooperation für die Flüge Pisa-Rom und Neapel-Palermo mit Alitalia am Laufen. Alitalia gehört ebenfalls mehrheitlich an Etihad.