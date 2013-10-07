Darwin Airline erhöht Aktienkapital

Die Tessiner Fluggesellschaft Darwin Airline hat das Aktienkapital um zwei Millionen auf zwanzig Millionen erhöht.

Die Regionalfluggesellschaft aus dem Tessin führte laut einem Neueintrag im schweizerischen Handelsregister am 23. September 2013 eine Statutenänderung durch und tätigte per 30. September 2013 eine Kapitalerhöhung in der Höhe von zwei Millionen Schweizer Franken auf zwanzig Millionen Franken. Darwin Airline wurde im Jahre 2003 gegründet und betreibt ab ihrem Hauptsitz in Lugano eine Flotte bestehend aus zehn Saab 2000. Die Regionalfluggesellschaft probiert momentan von verschiedenen europäischen Flughäfen auf lukrativeren Nebenrouten Fuß zu fassen, kürzlich wurden Routen von Leipzig Halle nach Paris und Amsterdam eröffnet.