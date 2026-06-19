DUS Rhein Lounge vollständig eröffnet

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Der Flughafen Düsseldorf hat die DUS Rhein Lounge vollständig eröffnet und damit das Premiumangebot für abfliegende Gäste verbessert.

Stimmengewirr im Terminal, rollende Koffer, ein letzter Blick auf die Anzeigetafel. Nur wenige Schritte später öffnet sich ein anderer Raum: zum Abschalten und Verwöhnenlassen, wo persönliche Begegnungen intensiviert und die Faszination des Fliegens unter freiem Himmel erlebbar wird. Mit der gestern vollständig eröffneten DUS Rhein Lounge bietet der Düsseldorfer Airport abfliegenden Gästen ein neues Premiumangebot im Flugsteig B. Die Lounge ist Ausdruck des Anspruchs, Aufenthalt und Abflug neu zu denken: als bewusste, hochwertige Erfahrung.

Ort mit Identität

„Lounges gehören heute an internationalen Flughäfen sowie an bedeutenden Messe- und Wirtschaftsstandorten zu einem wichtigen Bestandteil eines hochwertigen Reiseangebots“, erläuterte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller bei der Eröffnungsfeier am Mittwochabend. „Mit der neuen Rhein Lounge schafft der Düsseldorfer Flughafen jedoch weit mehr als nur einen komfortablen Wartebereich. Die großzügige Terrasse mit ihrem beeindruckenden Blick auf das Vorfeld macht den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis. Gleichzeitig bietet die Lounge internationalen Gästen die Möglichkeit, vor ihrem Weiterflug zu arbeiten, Besprechungen vorzubereiten oder sich in angenehmer Atmosphäre zu erfrischen. Sie verbindet damit Komfort, Funktionalität und Gastfreundschaft auf hervorragende Weise.“

Empfang der DUS Rhein Lounge (Foto: Flughafen Düsseldorf / Giulio Coscia)

„Hier ist unser Qualitätsanspruch unmittelbar zu spüren. Design, Service und Atmosphäre verbinden sich zu einem Erlebnis, das den Aufenthalt vor dem Abflug deutlich aufwertet. Die DUS Rhein Lounge ist ein wichtiger Baustein auf unserem Weg zur Destination of Excellence. Schon jetzt sehen wir, dass einige Gäste früher kommen, um vor Abflug noch in der neuen Lounge zu essen oder einen Aperitif auf der Terrasse zu genießen“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Definierte Räume

Die DUS Rhein Lounge wurde von Grund auf über ihre zwei Ebenen neu konzipiert. Auf nunmehr rund 935 Quadratmetern bietet sie unterschiedliche Bereiche für Austausch, Entspannung, Rückzug und Arbeiten. Insgesamt stehen den Gästen rund 320 Sitzplätze zur Verfügung: etwa 170 auf der unteren und 120 auf der oberen Ebene sowie rund 30 weitere Plätze auf der Terrasse. Klare Linien, hochwertige Materialien und eine präzise abgestimmte Licht- und Akustikgestaltung schaffen eine ruhige, warme Atmosphäre, die sich bewusst vom klassischen Terminalgeschehen abhebt. Die stilvollen und bequemen Möbel von Walter Knoll unterstützen die Definition der unterschiedlichen Raumelemente.

Das gestalterische Leitmotiv bildet der Rhein: Seine Linien und Bewegungen spiegeln sich in Architektur und Design wider, ergänzt durch prägende Motive aus Düsseldorf und der Region – von der Altstadt über den Radschläger bis zur Zeche Zollverein. So entsteht ein Raum, der Internationalität und regionale Identität auf natürliche Weise verbindet.

Freier Blick aufs Vorfeld

Ihren eindrucksvollsten Moment entfaltet die DUS Rhein Lounge dort, wo innen und außen ineinander übergehen. Die großzügige Terrasse eröffnet einen freien Blick auf das Vorfeld – weit, offen und voller Bewegung. Starts und Landungen, das Rollen der Flugzeuge, das Zusammenspiel von Technik und Mensch werden hier unmittelbar erlebbar. Gleichzeitig entsteht ein Ort der Ruhe, ein seltener Zwischen-Raum im geschäftigen Flughafenalltag. Mit rund 130 Quadratmetern zählt die Terrasse zu den prägendsten Elementen der Lounge und wird schon jetzt als einer der eindrucksvollsten Aussichtspunkte am Airport wahrgenommen. Hier verdichtet sich das Gefühl des Reisens: der Moment kurz vor dem Aufbruch, der Blick in die Ferne, die leise Vorfreude. Für viele Gäste wird genau dieser Ort zum eigentlichen Startpunkt ihrer Reise– und zum letzten, bleibenden Eindruck von Düsseldorf.

Terrasse der DUS Rhein Lounge (Foto: Flughafen Düsseldorf / Giulio Coscia)

Kuratierte Auswahl von Speisen

Auch das gastronomische Konzept trägt maßgeblich zu diesem Erlebnis bei. Gemeinsam mit Klüh Catering wurde ein Ansatz entwickelt, der sich vom klassischen Buffet löst. Stattdessen erwartet die Gäste eine kuratierte Auswahl von rund 20 Speisen in vier inhaltlichen Linien – von „Heimatliebe“ bis „Fernweh“. Eine digital abrufbare Menükarte ermöglicht eine intuitive Orientierung und unterstreicht den zeitgemäßen Charakter des Angebots. Qualität, Vielfalt und ein klares Konzept stehen dabei im Mittelpunkt.

Wechselausstellungen mit Bildender Kunst

Einen weiteren prägenden Akzent setzt die Zusammenarbeit mit der Galerie Obrist. Die renommierte Essener Galerie präsentiert – einmalig in Kontinentaleuropa –wechselnde Ausstellungen in der DUS Rhein Lounge mit international erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern. Die zeitgenössischen Werke der Bildenden Kunst schaffen Identität, geben Tiefe und machen die Verbindung zum Standort auf eine subtile, zugleich eindrückliche Weise sichtbar. Zum Auftakt eröffnete die Schau „Moving Colors“ mit Objekten und Plastiken von Jürgen Paas, Annette Sauermann und Hanna Roeckle.

Zutrittsmöglichkeiten

Der Zugang zur DUS Rhein Lounge im Flugsteig B ist direkt beim Flughafen unter www.dus.com erhältlich (49 Euro pro Einzelperson, weitere Tarifoptionen sind auf der Website einsehbar). Kurzentschlossene können sich direkt an die Rezeption wenden. Darüber hinaus ist die DUS Rhein Lounge in Tarifmodellen verschiedener Airlines (u.a. Iberia, Air France, Finnair, KLM, SAS, Condor und Aegean) sowie diversen Priority-Pass-Partnerprogrammen eingebunden. Bei dem Parkangebot Premium P1 ist ab einer Parkdauer von vier Tagen der Loungezugang inklusive.