DUS Excellence Awards 2026

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf, Andreas WIESE)

Der Flughafen Düsseldorf zeichnet die besten Teams aus Gastronomie, Handel und Services aus.

Preisgelder in Höhe von insgesamt 18.000 Euro, hervorragende Testergebnisse und sechs ausgezeichnete Siegerteams: Mit den DUS Excellence Awards 2026 hat der Flughafen Düsseldorf erneut herausragende Leistungen in den Bereichen Gastronomie, Handel und Services gewürdigt. Die Auszeichnungen basieren auf einem unabhängigen Mystery Shopping und stellen die Menschen in den Mittelpunkt.

Ob beim ersten Kaffee vor dem Abflug, bei der Suche nach dem passenden Geschenk oder bei einer kompetenten Beratung im Shop: Die Mitarbeitenden in Gastronomie, Handel und Services prägen das Erlebnis der Reisenden am Düsseldorfer Airport maßgeblich. Bei einem mehrwöchigen Mystery Shopping durch ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen wurde unter anderem ihre Freundlichkeit, Beratungsqualität, Serviceorientierung, Produktqualität und der Gesamteindruck der Betriebe bewertet.

Die Ergebnisse unterstreichen das hohe Qualitätsniveau am Düsseldorfer Airport: Alle getesteten Geschäfte, Restaurants und Serviceeinrichtungen erzielten im Gesamtergebnis eine sehr gute Leistung. Im Durchschnitt vergaben die Tester 86 von 100 möglichen Punkten. Besonders positiv fiel bereits der erste Eindruck auf, der mit durchschnittlich 96 von 100 Punkten bewertet wurde. Einen Spitzenwert erreichte erneut die Qualität der Speisen mit 97 von 100 Punkten.

„Unsere ausgezeichneten Teams zeigen jeden Tag, was Servicequalität am Flughafen bedeutet: Leidenschaft, Engagement und die Fähigkeit, Gästen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein", sagte Anja Dauser, Leiterin Commercial beim Airport, bei der gestrigen Preisverleihung in der Eventlocation „Das Grillfachgeschäft". „Mit ihrem Einsatz tragen sie dazu bei, dass Reisende den Flughafen Düsseldorf als gastfreundlichen und serviceorientierten Ort erleben."

Die Preisgelder von insgesamt 18.000 Euro kommen direkt den ausgezeichneten Teams zugute. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sie nach Belieben einsetzen, zum Beispiel für eine gemeinsame Anschaffung, eine Feier oder Reise.

Gewinner in der Kategorie Food & Beverage

Gold: Sportsbar, Flugsteig C

Der erste Platz ging an die Sportsbar von Mövenpick Marché im Flugsteig C. Seit mehr als 15 Jahren schätzen Reisende dort die große Auswahl an Bieren, Longdrinks und Cocktails sowie das gastronomische Angebot. Die Tester hoben insbesondere die angenehme Atmosphäre und den aufmerksamen Service hervor.

Silber: Dunkin', Shopping Mall

Mit Silber ausgezeichnet wurde das Team von Dunkin' in der Shopping Mall. Die Mitarbeitenden überzeugten die Tester durch ihre freundliche, engagierte und kompetente Beratung. Besonders positiv bewertet wurden die Empfehlungen zu Produkten sowie die hohe Kundenorientierung im täglichen Service.

Bronze: Eat Tokyo, Shopping Mall

Bronze erhielt Eat Tokyo in der Shopping Mall. Das Restaurant begeistert seine Gäste seit vier Jahren mit authentischer japanischer Küche. Die Mystery Shopper lobten insbesondere die frische und schnelle Zubereitung der Speisen sowie die Freundlichkeit des Teams.

Gewinner in der Kategorie Retail & Services

Gold: NeoLumo, Shopping Mall

Den ersten Platz in der Kategorie Retail & Services sicherte sich NeoLumo. Das Unternehmen begann als Pop-Up Shop und betreibt inzwischen zwei Standorte am Düsseldorfer Airport und überzeugte die Tester mit einer herausragenden Beratungsqualität zu Beauty- und Pflegeprodukten. Besonders hervorgehoben wurden die Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden und die angenehme Atmosphäre in den Shops.

Silber: Victoria's Secret, Flugsteig C

Der zweite Platz ging an Victoria's Secret von Setur im Flugsteig C. Seit der Eröffnung am Düsseldorfer Flughafen überzeugt das Team erneut mit hoher Serviceorientierung und persönlicher Beratung. Die Tester lobten insbesondere die freundliche Ansprache, das Engagement der Mitarbeitenden sowie ihre Fähigkeit, individuelle Kundenwünsche aufzugreifen und passende Empfehlungen auszusprechen.

Bronze: Marc O'Polo, Shopping Mall

Den dritten Platz erzielte Marc O'Polo in der Shopping Mall. Der Store ist seit 20 Jahren am Düsseldorfer Flughafen vertreten und wurde kürzlich modernisiert. Die Mystery Shopper lobten die besonders zuvorkommende, freundliche und zugleich unaufdringliche Beratung sowie die hohe Kundenorientierung des Teams.

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