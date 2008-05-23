DOT bewilligt transatlantisches Bündnis von SkyTeam

Das amerikanische Verkehrsdepartement hat SkyTeam die Bewilligung für die transatlantische Kartellimmunität ausgesprochen.

Damit bestätigte das Amt eine provisorische Zustimmung von letztem Monat. Die sechs Mitglieder der Allianz haben nun das Recht, ihre transatlantischen Angebote, Preise und Kapazitäten wie eine einzige Fluggesellschaft zu koordinieren. Bedingung ist, dass dies innerhalb von 18 Monaten realisiert wird. Präsident und CEO der NWA Doug Steenland erhofft sich von dem neuen Abkommen insbesondere eine Verbesserung im Kundenservice dank einfachem Ticketsystem und reibungsloser Gepäckverarbeitung.