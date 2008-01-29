DHL und Lufthansa spannen zusammen

DHL Express und Lufthansa Cargo rufen die neue Cargogesellschaft “AeroLogic” ins Leben. Beide Firmen erhalten je 50% der Anteile an der neuen Gesellschaft, die ihre Basis auf dem Leipzig/Halle Flughafen hat und nächstes Jahr den Flugbetrieb aufnehmen wird

Bereits wurde ein Leasingvertrag mit Boeing über acht 777-200 LRF unterzeichnet, die ersten vier werden 2009 geliefert, bis 2011 sollen es 10 Maschinen sein. Ausserdem soll 2012 eine Reserve-Maschine dazukommen. Auch ein erfahrenes Management-Team wurde zusammengestellt, an dessen Spitze: Managing Director Dr. Thomas Papke (früher Lufthansa Cargo) und Thomas Pusch (früher DHL Express). Sie und weitere qualifizierte Führungskräfte sollen der neuen Airline zu einem Platz unter den Top 5 der Cargo Carriers verhelfen. Der Betrieb wird im Sommer 2009 aufgenommen. Es werden noch 200 Piloten gesucht.