DHL kauft weitere Boeing Frachter

DHL Aviation Boeing 777F (Foto: Boeing)

DHL hat bei Boeing acht Boeing 777F Vollfrachter bestellt und baut damit ihre Boeing 777F Flotte weiter aus.

DHL ist eine Tochter der Deutschen Post, der Frachtexpressdienst profitiert von dem Wachstum im weltweiten Expressfrachttransport und muss die Luftfrachtkapazität weiter ausbauen. DHL hat bei Boeing laut eigenen Angaben acht weitere Boeing 777F Vollfrachter in Auftrag gegeben. Der neue Auftrag entspricht einem Wert von rund 2,6 Milliarden US-Dollar. Die Boeing 777F hat eine Reichweite von 9.200 Kilometern und kann ein maximales Frachtvolumen von 102 Tonnen transportieren.

DHL Aviation führt mit einer Flotte von 185 Flugzeugen und 17 Partner Airlines und deren Flugzeugen jeden Tag über 600 Flüge in 220 Länder und Territorien durch. DHL verfügt momentan über 15 Boeing 777F Frachtflugzeuge.